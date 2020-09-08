بعد وفاتها.. ستونة تتصدر تريند جوجل

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تصدرت الفنانة السودانية سنونة، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد وفاتها صباح اليوم بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها العناية المركزة.





كان الفنان المسرحى حربى الطائر قد أعلن عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الممثلة السودانية ستونة.





وكتب "البقاء لله الفنانة ستونة مطربة السودان والوطن العربى أنا لله وانا اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة.