فحوصات كورونا جديدة في منتخب بلجيكا بعد إصابة براندون

ذكر المنتخب البلجيكي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن جميع من في قائمة المنتخب سيخضعون للفحص الطبي، وذلك بعد تأكد إصابة لاعب في الفريق بفيروس كورونا المستجد.





وستتم الفحوص اليوم الثلاثاء، بعد تعرض براندون ميشيل للإصابة بالفيروس أمس الاحد.





وذكر المنتخب البلجيكي أن ميشيل مدافع كلوب بروج "غادر المجموعة".





ومن المقرر أن يواجه لمنتخب البلجيكي منتخب أيسلندا في المرحلة الثانية من دوري الأمم الأوروبية اليوم الثلاثاء.



