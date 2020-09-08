محمد هنيدي ينعي ستونة بصورة من فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"

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نعي الفنان محمد هنيدي "ستونة" حيث شاركته فيلم صعيدي في الجامعه الأمربكية، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك



وشارك هنيدي جمهورة صورة من مشهد له مع "ستونة" في فيلم صعيدي في الجامعه الأمربكية وكتب عليها" ربنا يرحمك يا "ستونة".



يذكر أن فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية فيلم مصري بطولة محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السقا وطارق لطفي وغادة عادل من إنتاج مدحت العدل وإخراج سعيد حامد، يتناول الفيلم كما يبين اسمه قصة طالب من الصعيد حصل على منحة للدراسة بالجامعة الأمريكية.



تدور أحداث الفيلم حول هنيدي الشاب الصعيدى الذي يحضر من بلدته إلى القاهرة لاول مره لدخول الجامعة الأمريكية بعد أن حصل على مجموع كبير في الشهادة الثانوية، ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية الحرجة التي تحدث له من جراء هذا التحول الكبير في حياته، ويجسد الفنان أحمد السقا أحد أصدقاء هنيدى المقربين له.