فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بفستان سواريه على الشاطئ

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شاركت الفنانة فيفي عبده، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر خاصية "الستوري" بحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت فيفي عبده في الصورة بفستان سواريه اسود، على أحد الشواطئ،وكانت بميك أب صاخب وشعر منسدل على كتفها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في مسلسل "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة.