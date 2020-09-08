فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بفستان سواريه على الشاطئ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة فيفي عبده، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر خاصية "الستوري" بحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده في الصورة بفستان سواريه اسود، على أحد الشواطئ،وكانت بميك أب صاخب وشعر منسدل على كتفها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في مسلسل "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة.
فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بفستان سواريه على الشاطئ
فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بفستان سواريه على الشاطئ

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