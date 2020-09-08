في ذكري انتقاله للقلعة البيضاء.. ماذا قدم طارق حامد في 6 سنوات مع الزمالك؟ (أرقام وبطولات)

زي النهاردة 8 سبتمبر عام 2014 أبرم النادي الزمالك أحد أهم صفقاته خلال السنوات الأخيرة، بالتعاقد مع طارق حامد نجم خط وسط منتخب مصر والذي انضم للقلعة البيضاء قبل 6 سنوات قادمًا من نادي سموحة السكندري.

ويُعد طارق حامد من أفضل اللاعبين في مركز خط الوسط المدافع بالكرة المصرية، كما أنه أحد الركائز الرئيسية في تشكيلة الزمالك الذي يعتمد عليه الفريق بشكل أساسي في مباريات الأبيض، لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية هائلة، وخبرات كبيرة، كما أنه يتميز بالحماس والروح القتالية بالملعب.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه طارق حامد مع الزمالك خلال 6 سنوات:-





تعاقد النادي الزمالك مع طارق حامد في صيف عام 2014 قادمًا من نادي سموحة السكندري، وسريعًا فرض اللاعب اسمه على التشكيلة الأساسية للفريق وأصبح من العناصر الهامة بالفريق الأبيض.





طارق حامد خاض مع الفريق الأبيض حتي الآن 228 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، نجح في تسجيل 5 أهداف، وصنع 7 أهداف، وحصل على أكثر من 50 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد 4 مرات.





شارك طارق حامد في 151 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، سجل4 أهداف، وصنع 5 آخرين، وحصل علي 35 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء، في إجمالي دقائق لعب فعلية 12644 دقيقة.





كما خاض اللاعب المُلقب بـ"الجزار" 49 مباراة مع الزمالك بالبطولات الإفريقية بواقع (24 مباراة بدوري أبطال إفريقيا – 24 مباراة بالكونفيدرالية – 1 مباراة بكأس السوبر الإفريقي)، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





ولعب نجم الفراعنة 4 مباريات مع الزمالك ببطولة السوبر المصري، و18 مباراة بكأس مصر، وسجل هدف وحيد، وصنع هدفين، كما شارك في 6 مباريات بالبطولات العربية، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





حصد طارق حامد بالعديد من البطولات مع الزمالك وجاءت كالتالي:





- 1 الدوري الممتاز

- 4 كأس مصر

- 2 كأس السوبر المصري

- 1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية

- 1كأس السوبر الإفريقي

- 1كأس السوبر المصري السعودي





وساهم طارق حامد في صعود الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وتنتظره مواجهة نارية ضد فريق الرجاء المغربي خلال الشهر الجاري.



