مائل للحرارة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:



طقس الأربعاء نهارًا



شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.



شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط احيانًا على السواحل الغربية.



طقس حار على شمال الصعيد والرياح نشطة.



طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.



طقس الأربعاء ليلًا



طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



طقس لطيف على السواحل الشمالية.



طقس لطيف على شمال الصعيد.



طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية



أمطار متوسطة "20% تقريبًا" على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر تكون رعدية أحيانًا.



نشاط رياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.



الوصف الفني لخرائط الطقس



يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث تصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 85%، وهو ما يزيد من شعورنا بارتفاع الحرارة.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاجواء مستقرة تماما، وتسمح بخروج المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أنه يسود طقس صيفي ممتع.



وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

