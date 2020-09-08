إقبال على اللجان الانتخابية للشيوخ ببورسعيد قبل انتهاء اليوم (صور)

استمر الإقبال علي اللجان الانتخابية ببورسعيد، بالتزامن مع الساعات الأخيرة لليوم الأول بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ المصري 2020، وسط إجراءات احترازية ووقائية داخل وخارج اللجان.





ورفع الناخبون الأعلام المصرية في مشهد احتفالي بالاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ المصري 2020 بجولة الإعادة، كما اصطحب النساء أطفالهم خلال عملية التصويت لحث الصغار علي المشاركة في الحياة السياسية.





كانت قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.





وتابعت الأجهزة التنفيذية، انتظام سير العملية الانتخابية لتذليل اى معوقات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية والالتزام بعلامات التباعد بين الناخبين أثناء الإدلاء بالأصوات.





تعد بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخب، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقر انتخابي ولجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بقسم الشرق 40 ألف و611 ناخب موزعين على 7 مراكز انتخابية تضم 7 مقار ولجان فرعية، وقسم العرب 55 ألف و81 ناخب موزعين على 11 مركز انتخابي يضم 11 مقر ولجنة فرعية، وقسم المناخ 75 ألف و888 ناخب موزعين على 20 مركز انتخابي تضم 20 مقر ولجنة فرعية، وقسم الضواحي 86 ألف و31 ناخب موزعين على 16 مركز انتخابي تضم 16 مقر ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد أول 60 ألف و822 ناخب موزعين على 11 مركز انتخابي تضم 11 مقر ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد ثاني 5 آلاف و625 ناخب موزعين على مركز انتخابي واحد يضم مقر ولجنة فرعية واحدة.





بينما يبلغ عدد الناخبين بقسم الزهور 157 ألف و449 ناخب موزعين على 22 مركز انتخابي تضم 32 مقر ولجنة فرعية، وقسم جنوب أول 17 ألف و471 ناخب موزعين على 4 مراكز انتخابية تضم 4 مقار ولجان فرعية، وقسم جنوب ثاني 15 ألف و941 ناخب موزعين 6 مراكز انتخابية تضم 6 مقار ولجان فرعية.



