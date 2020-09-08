منظر مؤلم.. كندة علوش تعلق على حريق غابات سوريا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:06 م
أماني سلام
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أعربت الفنانة السورية كندة علوش، عن حزنها بحريق المستمرفي غابات سوريا لليوم الرابع على التوالي.


ونشرت علوش، صوره من الحريق عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "معلقًا" برداً وسلاماً يا بلدي.. الغابات الي عم تحترق بسوريا كانت جنة الله على الأرض منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي.. ياااارب ارحمنا برحمتك ".


وأضافت :"من اول السنة وانا برفض قول انو هالسنة صعبة او قاسية برغم كل الظروف المأساوية الي عم تتوالى علينا وحاسة انو واجبنا نضل نتفائل بالخير.. بس فعلاً الي صار كتير سوريا ولبنان والسودان.. الله يحمي كل البلاد ويحمي الناس ويزيح الغمة عن الجميع #حرائق_سوريا #سوريا".

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