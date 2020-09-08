الشكوك تحوم حول استمرار مدرب هولندا بعد السقوط أمام إيطاليا

تحوم الشكوك حلو استمرار دوايت لودفيخز المدير الفني لمنتخب هولندا في منصبه، وذلك بعد الخسارة من إيطاليا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.



واعترف لودفيخز أن منتخب بلاده لم يكن الطرف الأفضل خلال مواجهة إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية في أمستردام، في مباراة قد لا تساعده على شغل المنصب بدوام كامل. واعترف لودفيخز أن منتخب بلاده لم يكن الطرف الأفضل خلال مواجهة إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية في أمستردام، في مباراة قد لا تساعده على شغل المنصب بدوام كامل.







قال لودفيخز للصحافيين: "المشكلة الأكبر قبل الاستراحة أننا لم نكن على المستوى المطلوب".







وأضاف: "خسرنا أمام فريق مميز وفريق رائع يفعل الأشياء الأساسية التي نفعلها نحن، لكنه أدى بشكل أفضل كثيراً".







وهذه أول هزيمة لهولندا في 8 مباريات منذ الخسارة في نهائي دوري الأمم أمام البرتغال في يونيو (حزيران) 2019.







وأوضح المدرب المؤقت: "لم نساعد بعضنا بالشكل الكافي في الشوط الأول، ليس كافياً الركض بسرعة فائقة والعمل بجدية كبيرة، عندما نستحوذ على الكرة لم نظهر بالشكل الجيد، المسافات كانت كبيرة جداً".







وأضاف لودفيخز أنه غير متأكد من البقاء في منصبه في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما تلعب هولندا مع المكسيك ودياً، وتواجه البوسنة وإيطاليا مرة أخرى في دوري الأمم.