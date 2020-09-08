غدا.. افتتاح معرض "معالم القاهرة التاريخية" بالهناجر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فوتوغرافي عن معالم القاهرة التاريخية للفنان جورج فخرى، ويفتتح المعرض فى السادسة من مساء غدا الأربعاء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز . 

يستعرض المعرض من خلال ٤٤ صورة فوتوغرافية، عبق وحضارة التاريخ لأهم معالم القاهرة التاريخية، ويستمر المعرض حتى ١٤ سبتمبر الجارى، ويأتى المعرض ضمن خطة فعاليات أنشطة القطاع لشهر سبتمبر .

مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية .

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