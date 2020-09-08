بعد صفقة رمضان صبحي.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري المصري

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:48 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علاء خليف
Advertisements
أعلن نادي بيراميدز أمس الإثنين، التعاقد بشكل رسمي مع رمضان صبحي قادمًا من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة 5 مواسم، بداية من الموسم المقبل 2020 – 2021.

وكلفت صفقة إنتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز خزينة النادي السماوي 5 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة 40 مليون جنيه بعد تعديل مدة التعاقد لتصبح 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات.

وانضم رمضان صبحي لقائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري المصري والتي يتصدرها البرازيلي كينو والذي تعاقد معه نادي بيراميدز من نادي بالميراس البرازيلي مقابل 8.60 مليون يورو.

ويستعرض "الفجر الرياضي"  أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري المصري وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"  الشهير:-

1- البرازيلي كينو ( من بالميراس إلي بيراميدز) 8.60 مليون يورو

2- البيروفي كريستيان بينافينتي (من شارلروا البلجيكي إلي بيراميدز) 6 مليون يورو

3- البرازيلي كارلوس إدواردو (من قوياس البرازيلي إلي بيراميدز) 5.20 مليون يورو

4- البرازيلي رودريجينيو (من كورينثيانز إلي بيراميدز) 5.10 مليون يورو

5- رمضان صبحي (من هيدرسفيلد إلي بيراميدز) 5 مليون يورو

6- الإكوادوري جون سيفوينتي (من كاتوليكا الإكوادوري إلي بيراميدز) 4.35 مليون يورو

7- حسين الشحات (من العين الإماراتي إلي الأهلي) 4.35 مليون يورو.

8- البرازيلي لوكاس ريبامار (من أتليتكو باراناينسي إلي بيراميدز) 4 مليون يورو.

9- التونسي فرجاني ساسي (من النصر السعودي إلي الزمالك) 4 مليون يورو.

10- أحمد الشناوي (من الزمالك إلي بيراميدز) 2.65 مليون يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي صفقة رمضان رمضان صبحي بيراميدز الفجر الزمالك الأهلي اغلي الصفقات

أخبار تهمك

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

ممفيس ديباي يرد على عرض برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 18 ساعة

فياريال يهدد الأهلي في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

نادي بيراميدز.. 16 صفقة والبقية تأتي (أسماء)

قائمة بيراميدز.. 25 لاعبا بينهم 18 صفقة بـ958 مليونا (أسماء)

اكتمال قائمة نادي بيراميدز حتى إشعار آخر (أسماء)

موسم 18 - 19| بيراميدز بـ"كتيبة" صفقات سوبر يتطلع لتحقيق المفاجأة وقلب الموازين

أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري المصري (بيراميدز قلب الموازين)

بيراميدز يتحدى إنبي.. والمقاصة يصطدم بسموحة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:01 م

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

06:09 م

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

06:24 م

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

09:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟