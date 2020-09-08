مصر تواصل فتح الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة للسودان وجنوب السودان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:20 م
أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
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إستكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفى نفس السياق أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء بدولة جنوب السودان.

من جانبهم، قدم الأشقاء فى دولة السودان الشكر والتقدير للقيادة المصرية على الدعم المقدم فى ظل الظروف القاسية التى تمر بها البلاد، كما أثنى المسئولون فى دولة جنوب السودان على المساعدات المصرية المقدمة لهم فى ظل ما تشهده كافة أنحاء البلاد من معاناة نتيجة السيول، معربين عن عميق إمتنانهم للجهود المصرية الكبيرة والداعمة لهما فى محنتهما الحالية.

يأتى ذلك الجسر الجوى تأكيدًا على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعبين الشقيقين.

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مصر مساعدات سيول السودان جنوب السودان

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