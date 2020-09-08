عودة دكتورة آداب المنصورة لعملها بعد إيقافها بزعم التلاعب في أوراق الامتحانات

عادت الدكتورة أسماء الجيوشي، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، لعملها ومكانها الطبيعى بكلية الآداب، واستلمت مهام وظيفتها من جديد بعد أن صدر ضدها قرار وقف عن العمل وخصم ربع راتبها فى وقت سابق.





وتمسكت الدكتورة بحقها أمام النيابة العامة، وتمكنت من إظهار حقها، وتم إحالة الجميع إلى مجلس التأديب بالإضافة إلى ماينتظر المتهمين من جريمة التزوير فى المحضر المقدم تحت رقم ٧٥٣٤ لسنة ٢٠٣٠ نيابة أول المنصورة.





وقد علّقت الدكتورة أسماء الجيوشي، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، فى وقت سابق على التهمة المنسوبة لها بخصوص التلاعب بأوراق الامتحانات وقالت إنها تقدّمت للنيابة العامة، قسم أول المنصورة، ببلاغ، ضد عميد الكلية بصفته وشخصه، والدكتور "محمود ا" بصفته وشخصه، والدكتور "وائل ا"، و"إقبال م"، والدكتورة" أسماء ا" أعضاء الكنترول بشخصهم وصفتهم، في واقعة التزوير والتلاعب في كراسات إجابات مادة الإخراج الإذاعي شعبة الإذاعة الفرقة الرابعة إعلام.





وأضافت الدكتورة أسماء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الأشخاص السالف ذكرهم، حاولوا بشتى الطرق ضياع حقوقها؛ لمحاولة إخفاء الحقيقة، مؤكدة:" أن النيابة العامة قامت بسرعة فتح التحقيق فور تقدمي بشكوتي ضدهم والتحفظ على كافة الأدلة واستدعاءهم للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في بلاغي ضدهم".



