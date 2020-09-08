وزيرتا التخطيط والهجرة تتفقان على توفير فرص تدريب لشباب الدارسين بالخارج

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
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في إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لبحث إمكانية توفير فرص لتدريب الطلاب المصريين بالخارج خلال فترة إجازتهم في مصر.


وخلال اللقاء تم الاتفاق على توفير فرص تدريب بوزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية للطلاب الدارسين بالخارج، وفقا لتخصصهم ومدى توافقه مع الملفات الخاصة بوزارة التخطيط.


وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن وزارة التخطيط أولى الوزارات والهيئات التي يتم التنسيق معها لتوفير فرص تدريبية للطلاب المصريين الدارسين بالخارج في إطار البرنامج الذي تنظمه وزارة الهجرة لهم خلال فترة إجازاتهم الصيفية في مصر.


ولفتت إلى أن هذه المبادرة جاءت استجابة للطلاب الدارسين بالخارج وطلبهم شخصيا لمساعدة وطنهم بتخصصات دراستهم، مشيرة إلى أنها وعدتهم بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة، لتنظيم فترة تدريب خلال فترة تواجدهم فى مصر فى مجال تخصصاتهم، لكي يستفيد وطنهم بالعلم الذي تلقوه بالخارج. 


وأضافت وزيرة الهجرة أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والهيئات لتوفير فترة تدريب للطلاب الدارسين بالخارج حتى يتعرفوا أيضا عن قرب على بيئة العمل في مصر والتعرف مباشرة على فرص العمل الموجودة في مصر في كافة المجالات المناسبة لتخصصاتهم.


ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الدعوة لكافة الدارسين المصريين بالخارج ومتواجدين فى مصر، خلال الإجازة الصيفية أو حتى عودة جامعاتهم للعمل مرة أخرى، بأن يتواصلوا مع فريق الوزارة للمشاركة فى برامجنا وإرسال كافة بياناتهم وتخصصاتهم الدراسية على البريدين الالكترونيين:

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى توجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية وهو بناء الإنسان المصري، والذي يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة أهمية إعداد وتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، ودعم واستثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم.

وثمنت السعيد جهود وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسعيها الدائم إلى خلق حالة من التواصل المستمر بين الدولة المصرية وأبنائها في الخارج وتعزيز علاقتهم بوطنهم الأم، مؤكدة دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الكامل للشباب المصريين الدارسين بالخارج واستعدادها لتوفير فرص تدريبية متميزة لهم في كل التخصصات، لافتة إلى أهمية تعريف الدارسين بالخارج بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة: أجندة مصر 2030 ، وجهود الوزارة في توطين أهدافها بالمحافظات المختلفة، ودعوتهم للمشاركة بآرائهم في عملية تحديث الرؤية، مشيرة إلى ضرورة الاستماع لرؤيتهم وأفكارهم في خطة وجهود الدولة المصرية في عملية الإصلاح.

وأضافت السعيد أن هؤلاء الشباب هم سفراؤنا بالخارج لنقل الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، لاحتواء أزمة فيروس كورونا العالمي، والعمل على التعافي منها

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