جمعية محبي الأطرش تكرم اسم المخرج العالمي "يوسف شاهين"





تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، حفل تكريم اسم المخرج العالمى "يوسف شاهين" بمناسبة ذكرى وفاته، التى توافق ٢٧ يوليو من عام ٢٠٠٨، وذلك فى السابعة من مساء يوم السبت ١٢ سبتمبر الجارى، بقاعة "أولاد العم" المفتوحة بالجيزة.





ويحل الفنان سيف عبد الرحمن ضيفا شرفيا على الحفل، ليتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين، الذى اكتشفه ضمن عدد كبير من نجوم الفن مثل الفنان الراحل عمر شريف والفنان هانى سلامة وغيرهم، وقد شارك عبد الرحمن فى العديد من أعمال يوسف شاهين، وفى عام ١٩٥٦ أخرج يوسف شاهين للموسيقار فريد الأطرش والفنانة شادية فيلم "ودعت حبك"، وفيلم "أنت حبيبي" عام ١٩٥٧ .



