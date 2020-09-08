جمعية محبي الأطرش تكرم اسم المخرج العالمي "يوسف شاهين"
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:08 م
الفجر الفني
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تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، حفل تكريم اسم المخرج العالمى "يوسف شاهين" بمناسبة ذكرى وفاته، التى توافق ٢٧ يوليو من عام ٢٠٠٨، وذلك فى السابعة من مساء يوم السبت ١٢ سبتمبر الجارى، بقاعة "أولاد العم" المفتوحة بالجيزة.
ويحل الفنان سيف عبد الرحمن ضيفا شرفيا على الحفل، ليتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين، الذى اكتشفه ضمن عدد كبير من نجوم الفن مثل الفنان الراحل عمر شريف والفنان هانى سلامة وغيرهم، وقد شارك عبد الرحمن فى العديد من أعمال يوسف شاهين، وفى عام ١٩٥٦ أخرج يوسف شاهين للموسيقار فريد الأطرش والفنانة شادية فيلم "ودعت حبك"، وفيلم "أنت حبيبي" عام ١٩٥٧ .
ولد يوسف جبرائيل شاهين، فى ٢٥ يناير عام ١٩٢٦ بالاسكندرية، وقد أخرج لسينما المصرية ٣٢ فيلما، نذكر منها "باب الحديد، الاختيار، اسكندريه ليه، حدوتة مصرية، الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، اسكندريه كمان وكمان، المهاجر، المصير "، بالإضافة إلى ٥ أفلام تسجيلية قصيرة، وقد كان من المقرر إقامة الحفل فى شهر يوليو الماضى، لولا خطر فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى تأجيله .