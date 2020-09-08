عبد الدايم: دعم صناعة النشر وحمايته التراث واجب وطني





عقدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اجتماعا ووفد من اعضاء المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية برئاسة المهندس نديم الياس مع كل من احمد جابر نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة الطباعة ، سارة ابراهيم المدير التنفيذى ، الفنانة اسعاد يونس عضو مجلس ادارة المجلس التصديري و رئيس لجنة المصنفات ، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين ورئيس لجنة الكتاب ، المنتج والسيناريست محمد حفظى ورئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيىة المصرية العامة للكتاب، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية ، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب لبحث سبل دعم صناعة النشر بكافة صوره وصناعة السينما وحماية التراث والملكية الفكرية وفتح افاق جديدة لتصدير المنتج الثقافى والفنى المصرى للاسواق العالمية ومناقشة مقترحات تشريعية تضمن حماية هذه الصناعات تمهيدا لعرضها علي البرلمان .





قالت عبد الدايم ان العمل على تطوير صناعات النشر والسينما وحفظ حقوق الملكية الفكرية يخلق العديد من فرص العمل ويزيد من تواجد قوى مصر الناعمة على المستويين الاقليمي والدولي ، واضافت ان دعم الصناعات المتعلقة بهذا المجال واجب وطنى مؤكدة ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها من خلال التعاون بين الجهات العاملة ومؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى تأكيد اهمية المنتج الثقافى كقيمة مضافة مع التجارة والصناعة ليمثل جزءً من الناتج واحد مصادر الدخل القومى ، كما اكدت علي ضرورة التنسيق مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لبحث االأسس والأطر الخاصة بالمشروع .



