ناخب بقنا: نشارك في انتخابات الشيوخ لدعم بناء مصر الحديثة (فيديو)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:03 م
الناخب
الناخب
بسام عبدالحميد
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قال أحمد فؤاد النجمي، أحد المواطنين بمحافظة قنا، إنه قام بالنزول والمشاركة الانتخابية بجولة الإعادة للتأكيد على قرارات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع النزول والمشاركة بكل قوة وبكل مصداقية لاختيار مرشحهم دون توجيه من أحد.


وتابع أن هذا الاستحقاق دليل على دعم المواطن القنائي للدولة المصرية، بجانب أن المواطن القنائي ضرب خير الامثال طوال الاستحقاقات الدستورية المتعددة في الفترة الأخيرة، من أجل الوقوف خلف القيادة السياسية لبناء الدولة المصرية الحديثة.


وقال كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ وفتح اللجان في مواعيدها مؤكدا على ان غرفة العمليات تباشر غرفة أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه.


وأكد على ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أي طوارئ.


كما شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، اقبالا من العجائز وكبار السن، بلجان المدن والقرى، وسط انخفاض اعداد الشباب المشاركين في العملية الانتخابية.


وتصدر المشهد كبار السن من الرجال والسيدات، الذين أشاروا إلى ضرورة مشاركتهم في العملية الانتخابية كما اعتادوا طوال الانتخابات الماضية، للتأكيد على أحقيتهم في الاقتراع.


وانطلقت اليوم الثلاثاء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في محافظة قنا، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الاعادة على المقاعد الفردية من الانتخابات، والتي تستمر اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ويشهد محيط لجان الانتخابات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، وذلك لتأمين سير العملية الانتخابية والناخبين.


وقامت الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة.
ناخب بقنا: نشارك في انتخابات الشيوخ لدعم بناء مصر الحديثة (فيديو)
ناخب بقنا: نشارك في انتخابات الشيوخ لدعم بناء مصر الحديثة (فيديو)
ناخب بقنا: نشارك في انتخابات الشيوخ لدعم بناء مصر الحديثة (فيديو)
ناخب بقنا: نشارك في انتخابات الشيوخ لدعم بناء مصر الحديثة (فيديو)
ناخب بقنا: نشارك في انتخابات الشيوخ لدعم بناء مصر الحديثة (فيديو)
ناخب بقنا: نشارك في انتخابات الشيوخ لدعم بناء مصر الحديثة (فيديو)

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