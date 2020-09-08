تحرير 1536 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:03 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (2130) مخالفة انتظار خاطئ، (52) بدون قيادة، (62) بدون تسيير، (1005) متنوع، (2130) نـمــوذج 125، (204) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، (10) اجمالى الفحص، (38) عدم استخدام حزام الأمان، ( 10) الحالات السلبية، (189) التصالح الفوري، ( 35 ) ملصقات ومتعلقات، ( 22 ) زجاج فاميه.

كما تم تحرير ( 200 ) مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )، ( 578) عدم ارتداء الكمامات، ( 36 ) حملة سرفيس، ( 197 ) لوحات غير مؤمنة، ( 13 ) الصلاحية الفنية، وبلغ الإجمالي 1536 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

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المرور المخالفات المرورية الطرق الجيزة

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