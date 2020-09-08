هكذا تضامنت نسرين طافش مع السودان في أزمة الفيضانات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تعرضت السودان لفيضانات مروعة حينما ارتفع منسوب مياه نهر النيل ووصل إلى أكثر من 17 مترًا، حيث دخلت الفيضانات إلى المنازل وهدمت نحو 60 ألف منزل، كما تسببت في عشرات الضحايا.

وأعربت الفنانة نسرين طافش ، عن حزنها الشديد لما تعرضت له السودان من فيضانات مهولة أدت إلي تدمير الكثير.

ووجهت رسالة من القلب لسودان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، قائله :" اللهم إن نستودعك السودان وأهلها يا منلا تضيع ودائعه فإحفظها بحفظك وأنت خير الحافظين .

وتابعت : كل الأرواح سواء علي الأرض ، كل البشر مهمين الإنسانية واحدة لا تتجزأ ، أحبابنا في السودان قلوبنا معاكم حماكم الله.

والجدير ذكره أن نسرين طافش يعرض لها حالياً مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.

"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.

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