فيرديناد يحذر ليفربول من خسارة محمد صلاح
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:31 م
Advertisements
حذر ريو فيرديناد أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، فريق ليفربول قبل بداية الموسم الجديد 2020-2021.
ويري فيرديناد، أن تتويج ليفربول الانجليزي بلقب بطولة الدوري في الموسم الماضي جاء بسبب مشاركة اللاعبين الأساسين في جميع المباريات.
وقال فيرديناد: "لا أحد يستطيع أن يقول إن ليفربول قد مر بموسم غريب لأنهم أنهو الموسم بفارق كبير عن منافسيهم، ولكن العامل الذي منح ليفربول اللقب هو جاهزية جميع لاعبيه الاساسين".
واضاف: " هل سيحافظ ليفربول على جعل لاعبيهم الأساسيين جاهزين لأفضل جزء من موسمين متتالين ما لم نكتشفه بعد هو كيف سيتعاملون إذا كانوا سيخسرون بعض الأسماء الكبيرة لفترة طويلة".
وواصل: " ليفربول تمتع بوجود محمد صلاح وساديو ماني ولكن ماذا إذا خسروا أحد لاعبيهم بإصابات كبيرة، فسنرى شيئًا آخر".