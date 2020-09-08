فيرديناد يحذر ليفربول من خسارة محمد صلاح

حذر ريو فيرديناد أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، فريق ليفربول قبل بداية الموسم الجديد 2020-2021.





ويري فيرديناد، أن تتويج ليفربول الانجليزي بلقب بطولة الدوري في الموسم الماضي جاء بسبب مشاركة اللاعبين الأساسين في جميع المباريات.





وقال فيرديناد: "لا أحد يستطيع أن يقول إن ليفربول قد مر بموسم غريب لأنهم أنهو الموسم بفارق كبير عن منافسيهم، ولكن العامل الذي منح ليفربول اللقب هو جاهزية جميع لاعبيه الاساسين".





واضاف: " هل سيحافظ ليفربول على جعل لاعبيهم الأساسيين جاهزين لأفضل جزء من موسمين متتالين ما لم نكتشفه بعد هو كيف سيتعاملون إذا كانوا سيخسرون بعض الأسماء الكبيرة لفترة طويلة".



