نورهان تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

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غازلت الفنانة نورهان شعيب جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت نورهان بالصور جميلة كعادتها مرتدية چاكت باللون اللبينك ، وتركت شعرها القصير بني اللون منسدلا ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.



ولاقت الصور تفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات أهمها "قمر ما شاء الله ".



وفي سياق آخر، شاركت نورهان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل شارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغني، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجي.

