بنسبة 35%.. الفيوم تستجيب لدعوة "مصطفى ثابت" لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

عقب دعوة الدكتور مصطفى ثابت، الرئيس التنفيذي لموقع الفجر، لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، بدأ الكثير من المحافظين في التخفيض، وكانت الفيوم من أبرز المحافظات، حيث أعلن المحافظ عن أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30% إلى 35%.





ثابت يطالب بالتيسير على المواطن

وقال ثابت، إنه على من يتفاجأ بأنه متضرر رغم تعاقده مع مالك العقار بأوراق سليمة، هو ومجموعة من سكان العقار، عليهم التوجه للنيابة لإثبات إنهم متضررين ويتم التعامل مع مالك العقار وإحالته للنيابة العسكرية، ولا يتم قطع المرافق عن المتضررين أو القيام بأي شيء يضر المواطن.

وأشار، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" مع المذيعة مها بهنسي، المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء رادع جدًا ويغطي كافة الجوانب، ولكننا نحتاج فقط لآليات تنفيذ مريحة للمواطن.





وأكد ثابت، أن قانون التصالح بمخالفات البناء ولائحته التنفيذية جيدة جدًا، ولكن آليات تنفيذ القانون في مصر ما زالت تتم بشكل غير جيد "وبعافية"، مشددًا على أن أغلب المواطنين حتى غير المقتدرين يرغبوا في التصالح، ولكنهم يحتاجوا للتيسير عليهم، مع إتاحة المعلومات بوفرة





الفيوم تعلن خفض أسعار التصالح

وبعد دعوة ثابت، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيم السعرية المخفضة الجديدة للتصالح في بعض مخالفات البناء، عقب تلقي عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة التسعير للمتر.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، والمقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي الإدارة المالية، وأعضاء لجنة التسعير، لاعتماد إعادة تسعير قيم المتر المربع للتصالح في مخالفات البناء، بنطاق أحياء الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعة، وكذا طامية وسنورس وأبشواي ويوسف الصديق وإطسا.





وأشار محافظ الفيوم إلى التنسيق مع مسئولي البنك الأهلي المصري، لمنح تمويل مالي ميسر على 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مرعاة ظروف كل حالة، طبقًا للإجراءات البنكية والإدارية والاشتراطات الائتمانية.





وأشاد، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لإعادة التسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على وضع أفضل الحلول للمواطنين البسطاء وتخفيض قيمة التسعير للمتر المسطح، كل موقع حسب ميزاته النسبية، مع مراعاة التسعير بالقرى والنجوع، لافتًا إلى أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30% إلى 35%.



