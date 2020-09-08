طارق حامد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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حرص طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير البيضاء في الذكرى السادسة لانضمامه إلى صفوف المارد الأبيض.

وكتب طارق حامد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " زي انهاردة من 6 سنين دخلت نادي الزمالك، واحدة من أعظم لحظات حياتي لما لبست تي شيرت الزمالك لأول مرة".

وأضاف :" دايماً بحس بالفخر اني منتمي لجمهور كبير زي جمهور الزمالك .. 6 سنين ومكملين إنجازات مع بعض إن شاء الله"⁦.

وحقق حامد العديد من البطولات خلال السنوات الست التي لعبها مع نادي الزمالك أبرزها التتويج ببطولة الدوري والكونفدرالية والسوبر الأفريقي والسوبر المصري السعودي، وكأس مصر ٤ مرات، والسوبر المصري مرتين.

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طارق حامد الكونفيدرالية الزمالك الدوري المصري

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