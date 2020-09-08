بقرار من شباب الأهلي.. إدواردو يغيب عن احتفالات الهلال بلقب الدوري السعودي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
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رفض نادي شباب الأهلي الإماراتي لكرة القدم، طلب لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بالسفر إلى السعودية للمشاركة في احتفالات فريقه السابق الهلال بالتتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وذكرت صحيفة" البيان" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن رفض إدارة شباب الأهلي جاء بسبب قوانين مكافحة فيروس كورونا في البلاد، حيث ستتسبب في حرمان الفريق من مجهود إدواردو حينما يخضع للحجر الصحي عقب عودته إلى الإمارات قادما من السعودية.

وتوج الهلال بلقب الدوري للمرة السادسة عشر في تاريخه.

وكان إدواردو انضم إلى شباب الأهلي بعد نهاية عقده مع الهلال الذي انضم إليه عام 2015 قادما من بورتو البرتغالي.

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