حسام الخولي: انتخابات النواب المقبلة ستكون أكثر شراسة من الشيوخ

قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون أكثر شراسة من الشيوخ، لأن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها تدريجيًا.









وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الفضائية الأولى، مساء الإثنين، أن انتخابات مجلس النواب محكومة بعوامل أكثر بكثير عن "الشيوخ" مثل "كوتة المرأة على سبيل المثال، لافتًا إلى أن المنافسة ستكون شديدة بين المرشحين.







