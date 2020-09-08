أوركسترا "النور والأمل" تعود بقصر المانسترلى

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بعد غياب وإنقطاع عن الساحة الفنية، تعود مرة أخرى أوركسترا "النور والأمل" فى الثامنة مساء الأحد 20 سبتمبر القادم بمسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .

حيث تُقدم الأوركسترا مجموعة متنوعة من أروع الألحان لكبار المؤلفين الموسيقيين، حيث يقدمون من أعمال: براهمز (الرقصة المجرية رقمى5 - 1)، تشايكوفسكى (الرقصتين الروسية والصينية)، مارش موتسارت، بيزيه(المصارعون– فاراندول) بالإضافة إلى موسيقى زوربا لميكيس ثيودوراكيس.

كما يقدمون (لونجا رياض) من أعمال الموسيقار الكبير رياض السنباطى، (فيها حاجة حلوة) لعمر خيرت، (على شط النيل) لأحمد أبو العيد و(أيه العبارة) لسيد درويش توزيع أبو بكر خيرت، الحفل قيادة المايسترو د. محمد سعد باشا.    

تأسست أوركسترا النور والأمل عام 1981 على يد الراحلة د. سمحة الخولى لتقديم الموسيقي الكلاسيكية الغربية بالإضافة إلي الموسيقي الشرقية المتطورة، وتتكون من الجيل الرابع لعازفات كفيفات من أعضاء الجمعية علي الالات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية والنفخ والايقاع، وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير لعضوات الأوركسترا خلال فعاليات يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية عام 2018 .

قامت الأوركسترا بالعزف فى أهم المحافل الدولية، منها: الحفل المقام باليونيسكو بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان بباريس، إحتفالات اليوم العالمى للموسيقى بمدينة "كوفريه" مسقط رأس مؤسس طريقة "برايل" الشهيرة فى تعلم المكفوفين.. وحصلت علي عدد كبير من الجوائز منها " درع الجمعية النسائية الأجتماعية الثقافية" ، "درع المخيم العربي السادس للمكفوفين" و"درع دولة الإمارات العربية المتحدة".

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