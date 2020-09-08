رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، مشروعات تخرج أول دفعة لطلاب كلية علوم ذوي الإعاقة، وإصدار أول شهادة تخرج للطلاب.

وتضمنت الفعاليات إقامة معرض لمشروعات تخرج الطلاب بالأقسام المتنوعة والتي تضم قسم الإعاقة العقلية، والإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، وصعوبات التعلم، والتوحد، والتخاطب وذلك بحضور عميد الكلية والوكلاء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

واستمع الدكتور منصور للطلاب الذين استعرضوا نماذج من مشروعاتهم مثل تطبيق قارئ العملات المصرية للمكفوفين من إعداد طلاب قسم الإعاقة البصرية، وكذلك بعض النماذج والمشروعات للمكفوفين وضعاف البصر.

ومشروع طلاب قسم الإعاقة العقلية برنامج التنمية الشاملة "البورتاج" ويستخدم كأداة تشخيصية لجميع جوانب القصور في شخصية الطفل المعاق عقليًا وتنمية جوانب الصورة المقاسة في مجالات نمو الطفل والتنشئة الاجتماعية والمجالات اللغوي والحركي والمعرفي ومساعدة الذات، ونماذج لبعض البرمجيات الخاصة لعلاج وتحسين مشكلات النطق والكلام لدي الاشخاص من إعداد طلاب قسم التخاطب، إضافة الي تصميم "روبوت" يقوم بتعليم الصم الألوان.

وتحت شعار "شجرة لكل معاق " تم زرع 20 شجرة و50 شتلة لتشجير الكلية والاهتمام بزيادة المساحة الخضراء.

واكدت الجامعة، في بيان لها، أن كلية علوم ذوي الإعاقة هي أول كلية مختصة بهذا المجال على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي، تضم 6 أقسام يتفرع منها حوالي 84 شعبة تهدف إلي إعداد خريج معلم واختصاصي نفسي ملم بكافة متطلبات المهنة، وأحدث الخبرات العلمية المتعلقة بذوي الإعاقة بتخصصاتها المختلفة وبكل التقنيات الحديثة التي تجعل منه معلمًا ومختصًا متميزًا، وتؤهله للعمل في مجال التربية الخاصة سواء في المدارس أو المستشفيات النفسية أو الجمعيات الخاصة المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة داخل مصر وخارجها.
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم
رئيس جامعة بني سويف يحتفى بمشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوى الهمم

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كلية طلاب ذوي الإعاقة جامعة بني سويف بني سويف

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