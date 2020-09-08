Spotify يطلق حملة "اسمع تعرف" في السعودية ومصر لاحتفال بدور الموسيقى

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:12 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يطلق Spotify النسخة المخصّصة للمنطقة من حملته العالمية "إسمع تعرف"، والتي تحتفل بمدى فعالية الموسيقى ودورها في إلهام المستخدمين وربطهم بالعالم من حولهم.

 

وتستند هذه الحملة واسعة النطاق والأكبر من نوعها من Spotify إلى حقيقة أن الاستماع إلى الموسيقى يضفي المزيد من البهجة والسعادة للمستمع. وسيتم إطلاقها في المملكة العربية السعودية ومصر.

 

 وتتضمّن حملة "اسمع تعرف" سلسلة من مقاطع الفيديو الرقمية التي تظهر مجموعة متنوعة من أبرز الفنانين في المنطقة، كالفنانة القديره وردة والنجم الصاعدDJ-MK كما تركّز الحملة على توفر باقة متنوعة من الموسيقى لدى Spotify  تناسب كل مزاج مما يجذب أكثر من 300 مليون مستمع إلى المنصة.

 

 وسوف تروج الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والإعلانات في سائر المناطق الأساسية في كل من المملكة السعودية وجمهورية مصر العربية. وبطبيعة الحال، ستتناسب عناوين الأغاني مع الفروقات الثقافية لكل منطقة، ومع سائر المواقف الحياتية.

 

 وتسعى الحملة إلى تعزيز دور Spotify وسط عشاق الموسيقى كالمنصة التي توفرهم بالموسيقى المناسبة لكل لحظة أو موقف يمرون به. 

 

وتعليقًا على الإطلاق، قالت سارة ميليونيكو، مديرة التسويق الاستهلاكي - الشرق الأوسط وأفريقيا في Spotify، إن الحملة الجديدة تتمحور حول إظهار المنصة لما هي عليه بالفعل. فحملة "إسمع تعرف" تسلط الضوء على الدور الأساسي للموسيقى في حياتنا اليومية، سواء من خلال الاستماع إلى أغنيتك المفضلة للتعبير عن حالتك المزاجية أو لتحفيزك للقيام بأمر ما، أو لمجرد الاستمتاع."

 

وتؤكد الحملة الجديدة على دور Spotify الهام جدًا في يومياتنا، كونه يوفّر 60 مليون أغنية، منها تنتمي إلى الأغاني الحديثة والقديمة. كما يتيح Spotify إمكانية الوصول إلى 4 مليارات قائمة تشغيل، إلى جانب التكامل بشكل سلس عبر التطبيقات والأجهزة. اما الميزة الافضل، فهي انه يتيح إمكانية الاستماع إلى الموسيقى بشكل مجاني."

 

وستساهم الحملة الإعلانية في جذب انتباه كل من يمر في هذه النقطة المركزية في السعودية، كونها ستعرض على أكبر شاشة LED في العالم، والواقعة على برج طريق الملك.

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