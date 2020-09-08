الهيئة العامة لتعليم الكبار تُكرم الإعلامي عمرو الليثى لدوره في مكافحة الأمية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عمرو الليثي: المساهمة في محو الأمية و تعليم الكبار في مصر واجب وطنى

 

بمناسبة اليوم العالمى لمحو الأمية أقامت الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار برئاسة دكتور عاشور العمري  احتفالية كبرى بمقر الهيئة و بحضور دكتور رضا حجازى نائب وزير التربية و التعليم ونخبة من قيادات الهيئة.

 

وتم تكريم الإعلامي عمرو الليثى لدوره البارز في التعاون مع الهيئة  في مكافحة محو الأمية و تعليم الكبار وهو الاعلامي المصري الوحيد الذي حظي بهذا التكريم ، حيث تبنى  الليثي وبرنامج واحد من الناس حملة كبيرة من خلال الهيئة في جميع محافظات مصر للتوعية بأهمية التعليم و رسالته وعمل فصول تقوية للعديد من الكبار بالاستعانة بمجموعة من شباب الخريجين .

 

وأشاد عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار بالمشاركة الايجابية لدكتاتور عمرو الليثي ورعايته من خلال برنامج واحد من الناس ، والذى يُلقى الضوء على قضايا الأمية ويدعم تعليم الكبار من خلال الدور المهم للإعلام الجاد الذى يهتم بقضايا أمته ويقدم رسالة تنويرية ويُسلط الضوء على الإيجابيات ويدعم المشروعات الخيرية والتنموية.

 

و أعرب الليثى عن سعادته بهذا التكريم مؤكداً ان المساهمة في محو الأمية و تعليم الكبار في مصر واجب وطنى و دور هام للإعلام ساهم فيه واحد من الناس،  مما حقق نتائج ملموسة على ارض الواقع للتعريف بأهمية التعليم .

الهيئة العامة لتعليم الكبار تُكرم الإعلامي عمرو الليثى لدوره في مكافحة الأمية
الهيئة العامة لتعليم الكبار تُكرم الإعلامي عمرو الليثى لدوره في مكافحة الأمية

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