الهيئة العامة لتعليم الكبار تُكرم الإعلامي عمرو الليثى لدوره في مكافحة الأمية

عمرو الليثي: المساهمة في محو الأمية و تعليم الكبار في مصر واجب وطنى

بمناسبة اليوم العالمى لمحو الأمية أقامت الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار برئاسة دكتور عاشور العمري احتفالية كبرى بمقر الهيئة و بحضور دكتور رضا حجازى نائب وزير التربية و التعليم ونخبة من قيادات الهيئة.

وتم تكريم الإعلامي عمرو الليثى لدوره البارز في التعاون مع الهيئة في مكافحة محو الأمية و تعليم الكبار وهو الاعلامي المصري الوحيد الذي حظي بهذا التكريم ، حيث تبنى الليثي وبرنامج واحد من الناس حملة كبيرة من خلال الهيئة في جميع محافظات مصر للتوعية بأهمية التعليم و رسالته وعمل فصول تقوية للعديد من الكبار بالاستعانة بمجموعة من شباب الخريجين .

وأشاد عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار بالمشاركة الايجابية لدكتاتور عمرو الليثي ورعايته من خلال برنامج واحد من الناس ، والذى يُلقى الضوء على قضايا الأمية ويدعم تعليم الكبار من خلال الدور المهم للإعلام الجاد الذى يهتم بقضايا أمته ويقدم رسالة تنويرية ويُسلط الضوء على الإيجابيات ويدعم المشروعات الخيرية والتنموية.

و أعرب الليثى عن سعادته بهذا التكريم مؤكداً ان المساهمة في محو الأمية و تعليم الكبار في مصر واجب وطنى و دور هام للإعلام ساهم فيه واحد من الناس، مما حقق نتائج ملموسة على ارض الواقع للتعريف بأهمية التعليم .