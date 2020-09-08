الهيئة العامة لتعليم الكبار تُكرم الإعلامي عمرو الليثى لدوره في مكافحة الأمية
عمرو
الليثي: المساهمة في محو الأمية و تعليم الكبار في مصر واجب وطنى
بمناسبة اليوم
العالمى لمحو الأمية أقامت الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار برئاسة دكتور
عاشور العمري احتفالية كبرى بمقر الهيئة و
بحضور دكتور رضا حجازى نائب وزير التربية و التعليم ونخبة من قيادات الهيئة.
وتم تكريم الإعلامي
عمرو الليثى لدوره البارز في التعاون مع الهيئة
في مكافحة محو الأمية و تعليم الكبار وهو الاعلامي المصري الوحيد الذي حظي
بهذا التكريم ، حيث تبنى الليثي وبرنامج
واحد من الناس حملة كبيرة من خلال الهيئة في جميع محافظات مصر للتوعية بأهمية
التعليم و رسالته وعمل فصول تقوية للعديد من الكبار بالاستعانة بمجموعة من شباب
الخريجين .
وأشاد عاشور
العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار بالمشاركة الايجابية
لدكتاتور عمرو الليثي ورعايته من خلال برنامج واحد من الناس ، والذى يُلقى الضوء
على قضايا الأمية ويدعم تعليم الكبار من خلال الدور المهم للإعلام الجاد الذى يهتم
بقضايا أمته ويقدم رسالة تنويرية ويُسلط الضوء على الإيجابيات ويدعم المشروعات
الخيرية والتنموية.
و أعرب الليثى
عن سعادته بهذا التكريم مؤكداً ان المساهمة في محو الأمية و تعليم الكبار في مصر
واجب وطنى و دور هام للإعلام ساهم فيه واحد من الناس، مما حقق نتائج ملموسة على ارض الواقع للتعريف
بأهمية التعليم .