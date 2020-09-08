البورصة الأمريكية تتراجع فى أول تعاملات الأسبوع





تراجعت البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات أول جلسات الأسبوع اليوم الثلاثاء، بعد تعطلها أمس بمناسبة عيد العمال.









واستمرت أسهم التكنولوجيا في قيادة هبوط "وول ستريت" بعد أن شهدت أكبر موجة بيعية في 5 أشهر في الأسبوع الماضي.





وتراجع سهم "تسلا" بأكثر من 15 بالمائة بعد أن فشلت في الانضمام لمؤشر "ستاندرد آند بورز"، كما هبط سهم آبل بأكثر من 5 بالمائة.





وكانت خسائر أسهم التكنولوجيا ساهمت في تجاوز موجة مكاسب أسبوعية استمرت لخمسة أسابيع في "وول ستريت".





جدير بالذكر أن البورصة الأمريكية أغلقت أبوابها بالأمس احتفالا بعيد العمال.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 445 نقطة، ليسجل 27688 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2 بالمائة إلى 3357 نقطة، وهبط المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 3.1 بالمائة إلى 10957.3 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 93.332.