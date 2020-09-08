بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:59 م
د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت
الفجر
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لعل التصريحات الجريئة التي أطلقها الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، بشأن رحلة العذاب التي يخوضها المواطن لتقنين وضعه، جاءت بمثابة حافز لعدد من المحافظين، الذين سارعوا لإطلاق مبادرات بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء.

رحلة المواطن لتقنين عقاره
وصف الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، رحلة المواطن، للتقدم للتصالح في مخالفات البناء بالعذاب، حيث يتوجه لمكتب استشاري للحصول على شهادة تؤكد سلامة المبني إنشائيًا، ثم يتوجه ببطاقة الرقم القومي ومجموعة أوراق تثبت ملكيته، ويتوجه للمكان المخصص للتصالح بالمحافظة لدفع رسوم المعاينة، وحال أقرت اللجنة المختصة بعدم وجود مخالفة إنشائية يتم تقييم المبلغ المطلوب للتصالح. 

تقييم متفاوت 
وفيما يخص تقييم التصالح في مخالفات البناء، أكد "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن القيمة متفاوتة جدًا، حيث يبدأ سعر متر التصالح من 50 جنيه وحتى 2000 جنيه، وهذا يؤدي لحالة لخبطة كبيرة للمواطن.

المحليات سبب الأزمة
أزمة البناء المخالف سببها فساد المحليات، حسب أشار ثابت، معلقا: "المواطن دفع مرتين.. مرة لما دفع رشوة عشان يخالف، ومرة عند تقنين وضعه".

وأضاف، أن توجه الدولة لتقنين وضع المخالفين رائع وجيد جدا، ولكن آليات التنفيذ كارثية، مطالبًا بضرورة أن تعمل الدولة على التسهيل للمواطن.

مطالب بتخفيض قيمة التصالح
ونوه ثابت، إلى أن هناك بعض المحافظات قامت بتخفيض قيمة التصالح والبعض الأخرى لم يقم بذلك، مشددًا على أن المواطن المصري دائمًا يبحث عن التقنين ولكن المشكلة في آلية تنفيذ القوانين.

استجابة المحافظين لتخفيض التصالح
على الفور، قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه جارى تخفيض أسعار قيمة التصالح لتخفيف العبء على المواطن، مضيفًا أن التخفيض يمكن أن يصل إلى 40 % أو أكثر.

وأعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، بنسبة 34%، لذا تزايد الإقبال، حيث وصل عدد المتقدمين للتصالح حوالي 50 ألف مواطن.

كما قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء.

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