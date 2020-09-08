القبض على مقيم في الرياض بعد قيامه بتصوير النساء خلسة

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تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، من القبض على مقيم لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن.



وقام المتهم بفعلته أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعي.



من جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على «مقيم باكستاني الجنسية، في العقد السادس من العمر»؛ لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة.



ونشر المتهم ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه استنادًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.



