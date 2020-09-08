نمو قطاع التحويلات المالية في الإمارات بنسبة 10 % خلال أغسطس

شهد قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات نموا بنسبة 10 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019 .









وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم أن ذلك يأتي بالتزامن مع النشاط في سوق شراء واستبدال العملات الاجنبية من خلال شركات الصرافة العاملة في الدولة.









وقال محمد الانصاري رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة إن عودة الحركة للأنشطة في الإمارات إلى الوضع الذي سبق الظروف التي فرضها فيروس كورونا من إغلاقات مؤقتة ساهم في استعادة سوق التحويلات المالية لنشاطه.









وأضاف الانصاري أن 70 بالمئة من نشاط حركة شركات الصرافة يتركز خلال فترة الصيف على شراء واستبدال العملات الاجنبية التي شهدت نموا خلال الشهر الماضي خاصة بعد عودة المطارات للعمل وبدء حركة المغادرين والقادمين رغم أنها مازالت ضمن نطاق محدود.









وبحسب "الألمانية" كان الطلب على سوق العملات الاجنبية تراجع بنسب تجاوزت 65بالمئة خلال شهر ابريل الماضي وذلك وفقا للشركات العاملة في قطاع الصرافة، وذلك نتيجة الاجراءات الصحية الاحترازية التي اتخذتها الدولة لكن القطاع بدأ يستعيد نشاطه مجددا خلال شهر يونيو من العام ذاته.