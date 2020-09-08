تعرف على ضوابط حضور الأطفال حتى الثالث الابتدائي للمدارس (فيديو)

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط حضور الأطفال بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي.





وقال "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن هناك أكثر من 8 مليون طالب بنظام التعليم الجديد من كي جي 1 وحتى الصف الثالث الابتدائي، منوهًا بأنه هناك مدرسة فترتين وأخرى فترة واحدة.





وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إرسال مقترح لمديري المداس بحضور الطلاب من الأحد للأربعاء أسبوعيًا، ولو كانت المدرسة فترتين يتم حضور الطلاب سبت واثنين وأربعاء، موجه رسالة إلى وسائل الإعلام قائلا: "مش عايزين عنوان الابتدائي هيحضر يومين في الأسبوع، كل مدرسة لها جدول خاص بها، وهناك جدول للتواجد في المنزل"، موضحًا أن الطلاب لا يستخدمون التكنولوجيا وبالتالي يتواجدون أكبر عدد من الأيام بالمدارس.





واستعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الحضور بالعام الدراسي الجديد وإثابة المعلمين ومصير الثانوية العامة وتفاصيل تنمية موارد الإدارات والمديريات، موضحًا أن العام الدراسي الجديد سيكون مختلفا حسب كل مدرسة، والوزارة وضعت ضوابط لتوزيع الطلاب على الفراغات حسب الأزمنة بشكل لا يحقق انتقاصا في المناهج أو العملية التعليمية.





وقال الدكتور طارق شوقي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد والتواجد داخل المدرسة، إن نظام التعليم الجديد وصل إلى الصف الثالث الابتدائي، وبه 8 ملايين طالب وحتى السادس يوجد 6 ملايين طالب بإجمالي 23 مليون طالب حتى الثالث الثانوي.



