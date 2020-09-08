جتازة شعبية لعريس وشقيقه غرقا في عرض بحر الاسكندرية

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إتشحت قرية أبو داوود التابعة لمركز تمي الأمديد، في محافظة الدقهلية، حزنا تزامنا مع تشيع جثمان عريس حاول إنقاذ شقيقه من الغرق فلقيا مصرعهما سويا، فى شاطئ النخيل بحي العجمي في محافظة الإسكندرية.



يشار ان الأسرة كانت تقضي اجازة قصيرة، كون أحمد عصام الدين حلمي حجاب 24 سنة، عريسا بالعائلة من ٦ أشهر واصطحب معه شقيقه إيهاب 15 سنة بالصف الثالث الإعدادي، توجها إلى الإسكندرية لقضاء إجازة صيفية سعيدة، وليدخل البهجة على زوجته الحامل فى شهرها السادس، وتحولت إلى كارثة مفجعه ليعود الاثنين مكفنين وتشيع الجنازة بمسقط رأسهما بالدقهلية.



بدأت الواقعة بعد نزول الشقيق الأصغر إلى المياه للاستحمام، ومرت دقائق فسمع أحمد استغاثة من شقيقه، فأسرع على الفور ودخل للمياه، ووجده يغرق فحاول الإمساك به في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لم يستطيع المقاومة وتعرض للغرق معه.



وشيع أهالي قرية أبو داود مركز تمي الأمديد في ساعة مبكرة من صباح اليوم، جثتي العريس وشقيقه في جنازة مهيبة، وسط حالة من الحزن الشديد، وخرجت القرية بكاملها لتشييع الجثامين، في جنازة مهيبة إلي مقابر القرية.

وعلي صعيد اخر شهدت مدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلسة إصابة شاب قهوجي بالذبح علي يد اخر " بائع متجول" علي اثر عتابه له بعد شكه في وجود علاقه بين شقيق المصاب وبين زوجته وصل إلي انه قام بتطليقها علي أثر شكه في سلوكها.





تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بذبح شخص علي يد اخر لخلافات بينهم علي طليقته وشكه في وجوك علاقه بين شقيقه فعاتبه ونشبت مشاجرة بينهم.



علي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد حسام حوسة مأمور قسم شرطة ميت غمر والمقدم عبد الحميد الشوري رئيس مباحث القسم والرائد أحمد الجميلي معاون المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين اصابة خليل اسعد عبد المنعم قهوجي ٢٠ سنه سنه، علي يد محمد حسن عبد العظيم ٤٠ سنه وشهرته تيتو بائع متجول سجائر، وذلك اثناء معاتبه البائع القهوجي في وجود علاقه بين شقيقه وزوجته، تطور العتاب الي مشادة استل خلالها البائع سكينه وقام بذبح القهوجي.





تم نقل الشاب المذبوح لمستشفي دقادوس العام، وتم نقله للمنصورة الدولي في محاولة لإنقاذه وتلقي العلاج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر الازم وجاري العرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.



وعلي صعيد اخر تكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة طفلة عمرها ٣ سنوات، بنت قرية الحووشة.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الحواوشة بالعثور على جثة طفلة أثناء صلاة الجمعة،ملقاة داخل شيكارة بلاستيك.



على الفور انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد أحمد اوفيق رئس المباحث، حيث عثر على جثة الطفلة سهير احمد شلبي 3 سنوات، والتي تغيبت بتاريخ 3 سبتمبر 2020 من قريه الحواوشه، حيث وجدها الأهالى، أثناء صلاة الجمعه مقتوله وملفوفه في اكياس وشيكاره بلاستيك عند بيت الجيران.



وحرر المحضر اللازم، وجارى التحقيق وضبط الجناة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

