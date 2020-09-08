مطران بورسعيد يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات الشيوخ بمدرسة أم المؤمنين

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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أدلى الانبا تادرس مطران الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي، اليوم الثلاثاء، في انتخابات الاعادة بمجلس الشيوخ 2020، وذلك بلجنة مدرسة أم المؤمنين..

وأكد مطران محافظة بورسعيد خلال الادلاء بصوته الانتخابي بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على عاتق كل مواطن مصري، مؤكدا بأن مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد تقف على مسافة واحدة من المرشحين.
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وتابع مطران بورسعيد " نحن نعيش في عصر الديمقراطية، ويجب أن يكون لكل مواطن منا رأي في شكل مستقبل مصر القادم، لأن مصرنا الغالية كانت ومازالت وستظل عالية المقام في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى جانب متصل شارك كل من القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس يعقوب سكرتير المطرانية، والقس بيمن صابر كاهن كنيسة الأنبا بيشوي، والقس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، في الإدلاء بأصواتهم الإنتخابية بمقرات اللجان الخاصة بهم ورافقوا المطران أثناء الإدلاء بصوته الإنتخابي.

وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخب، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقر انتخابي ولجنة فرعية.

وتجري جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 على 26 مقعد بالنظام الفردي داخل 14 محافظة، وهي محافظات الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان،مرسى مطروح.

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