حبس فتاة تعرض نفسها على راغبي المتعة الجنسية في المنصورة بمقابل مادي



قامت المتهمة بتقديم نفسها للرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام عن طريق عرض نفسها على الرجال قائدى السيارات راغبى المتعه الحرام مقابل أجر مادى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها مبلغ مالى ٤١٠ جنيه وهاتف محمول أثناء استقلالها السيارة رقم د ق ج ٨٣١٩ بقيادة " محمد ع أ ا" ٣٤ سائق ومقيم بمنطقة اولاد عنان بأجا وبحوزته مبلغ ٣٣٠ جنيه وهاتف محمول،وبمواجهتمها اعترفت وتحرر المحضر رقم ٩٣٩١ لسنة ٢٠٢٠ جنح قسم ثان المنصورة.





وعلي صعيد اخر شهد طريق جمصة الساحلى بمحافظة الدقهلية، انقلاب سيارة ربع نقل مما أدى الى وفاة ٣ أشخاص واصابة ٩آخرون.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من العميد محمد عبدالحميد مأمور قسم جمصة،بوفاة ٤ أشخاص واصابة ٨ آخرون اثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق جمصة الساحلى.



وعلى الفور انتقلت قوات مباحث جمصة برئاسة الرائد ماجد الشامى الى مكان البلاغ،وتبين انقلاب السيارة رقم"ط.د.أ ٩٨٥٣"،وانفجار العجلة الخلفية حيث كان على متن صندوق السيارة ١١ شخص، مما ادى الى مصرع كلا من صدام فتحى محمد ٣٠ سنة،سوهاج،و حمادة الاسيوطى ٣٠ سنة سوهاج، وعادل محمد السيد ٣٧ سنة سوهاج،واصابة عوض حامد عوض من الركابية كفر البطيخ سائق السيارة،و قاسم محمد عبده ٣٥ سنة،و السيد صلاح شعبان ٢٧ سنة،وحسن محمد على ٣٧ سنة، وعوض حامد عوض ٣٣، وحسن القطة احمد ٢٥،و رمضان نادر محمد ٢٥ سنة، ومحمد عيد عبدالرحيم ٤١ سنة، وأيمن محمد عبدالله ٢٨ سنة،جميعهم عمال من محافظة سوهاج، وتنوعت الاصابات بين كسور وارتجاج بالمخ.



وحرر المحضر رقم ١٥٢٨ جنح لسنة ٢٠٢٠،ووضعت الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أمر المستشار علاء توفيق رئيس نيابة ثاني المنصورة، واحمد ماريا مدير النيابة، بحبس فتاه تعرض نفسها على راغبي المتعة الحرام في المنصورة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.وكان تمكن رجال مباحث الآداب، بالتنسيق مع رجال مباحث قسم ثاني المنصورة، من القبض على فتاة ثلاثينية بتقديم نفسها للرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام عن طريق عرض نفسها على الرجال قائدى السيارات راغبي المتعه الحرام مقابل أجر مادي.تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بضبط فتاه، تقدم نفسها للرجال راغبى المتعه الجنسية الحرام عن طريق عرض نفسها على الرجال قائدى السيارات راغبى المتعه الحرام مقابل أجر مادى.علي الفور كثف رجال مباحث الأداب بقيادة العميد احمد رمضان ومباحث ثاني المنصورة برئاسة المقدم محمد مطر وتم ضبط "سمر ج ع ع" ٣١ سنة ربة منزل ومقيمة بشارع الفرن بمنطة عزبة الشال التابعة لقسم ثان المنصورة.