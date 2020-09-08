محمد رمضان يبكي أثناء حديثه عن ضحايا حوادث الحروق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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بدأ الفنان محمد رمضان، منذ قليل المؤتمر الصحفي لمستشفى أهل مصر بالتجمع الأول بالقاهرة، وبكا أثناء حديثه عن دور الفنانين في الخدمات المجتمعية وعند الحديث عند ضحايا الحروق بشدة.

 

وكان مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية برئاسة هبة السويدي دعا الفنان محمد رمضان للحضور لدعم ضحايا حوادث الحروق.

 

من ناحية أخري روج الفنان محمد رمضان، لأغنيته الجديدة "يا حبيبي" على حسابه الرسمي على إنستجرام، من خلال مشاركته لجمهوره، بفيديو يظهر فيه بنفسه، معلنا طرح أغنيته الجديدة عبر تطبيق "سبوتيفاي" للموسيقى.

 

الجدير بالذكر أن محمد رمضان يتعاون في أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، مع المطرب العالمي ميتر جيمس، وتم تصويرها في دولة الإمارات العربية.

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