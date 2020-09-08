الحضري: رمضان صبحي لن يعود للأهلي مرة أخرى

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي عن ضم رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، قادما من هدرسفيلد الإنجليزي، وذلك عصر أمس الإثنين.









وأوضح عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن رمضان صبحي لن يتمكن من العودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء.









وأشار عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن عودته أصبحت مستحيلة، موضحا أن ذلك قد يحدث في أي ناد آخر غير الأهلي.









وشدد على أن رمضان صبحي عندما اتخذ قراره كان يعلم صعوبة عودته إلى الأهلي مرة أخرى.









جدير بالذكر أن إعارة رمضان صبحي لصفوف الأهلي، كانت قد انتهت في يونيو الماضي، قبل أن يعلن رغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز.