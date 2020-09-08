سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 8-9-2020

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
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تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 8-9-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات أمس الأحد، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.11 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع،وجاء سعر الريال السعودى فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.20  جنيه للشراء .
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.11  جنيه للشراء. 
4.22  جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.10  جنيه للشراء. 
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.12  جنيه للشراء. 
4.27  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.11  جنيه للشراء
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.10  جنيه للشراء.
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.18  جنيه للشراء.
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.12  جنيه للشراء
4.23  جنيه للبيع.
 

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