نجم الأهلي السابق يكشف موقف الخطيب من عودة رمضان صبحي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:31 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
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كشف عصام الحضري حارس منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن موقف القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب من عودة رمضان صبحي مجددا في المستقبل.

وقال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى قد يحدث ذلك في أندية أخرى ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى".

وختم حديثه قائلا: "عندما اتخذ رمضان صبحي قراره كان يعلم جيدا صعوبة عودته إلى الأهلي مرة أخرى".

وانتهت إعارة رمضان صبحي لصفوف الأهلي قبل أن يعلن رغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز ويتم تعاقده بشكل رسمي قادما من هدرسفيلد الإنجليزي.

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