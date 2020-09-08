تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:05 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين بأداء المؤشرات ، وذلك لخامس جلسة على التوالي، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.05% و0.14% على الترتيب، فيما تراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بواقع 0.18% و0.38% على التوالي ، وتراجعت  السيولة اليوم بنسبة 11.3% إلى 30.87 مليون دينار مقابل 34.81 مليون دينار بالأمس، بينما ارتفعت أحجام التداول 19.4% إلى 346.87 مليون سهم مقابل 290.41 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 4.96%، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها المواد الأساسية بانخفاض نسبته 0.45%.

وجاء سهم "صلبوخ" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة ببورصة الكويت  بنمو نسبته 12.13%، فيما تصدر سهم "الوطنية القابضة" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.17% ، وتصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات بلغت 39.78 مليون سهم بقيمة 3.05 مليون دينار، ليرتفع السهم عند الإقفال 7.68%.

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