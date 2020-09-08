تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين بأداء المؤشرات ، وذلك لخامس جلسة على التوالي، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.05% و0.14% على الترتيب، فيما تراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بواقع 0.18% و0.38% على التوالي ، وتراجعت

السيولة اليوم بنسبة 11.3% إلى 30.87 مليون دينار مقابل 34.81 مليون دينار بالأمس، بينما ارتفعت أحجام التداول 19.4% إلى 346.87 مليون سهم مقابل 290.41 مليون سهم بجلسة الاثنين.