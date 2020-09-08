مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.18% في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1402.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.8 مليون سهم بقيمة 940.8 ألف درهم.









وهبط بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.20% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.33% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 9.66%.