مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.18% في ختام التعاملات
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:00 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1402.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.8 مليون سهم بقيمة 940.8 ألف درهم.
وهبط بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.20% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.33% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 9.66%.
فيما ارتفعت أسهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.41%، زين البحرين بنسبة 0.99%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.61%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%.
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