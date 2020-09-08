مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.73% في ختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:57 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحاً 16.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2287.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.5 مليون سهم محققة ما قيمته 355.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 7408 صفقة لعدد 34 سهماً، 


وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.61%، 0.60%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
 
وقفز 12 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 14.89%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.4 مليون ورقة بقيمة 69.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.85%.

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