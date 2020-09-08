مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.73% في ختام جلسة الثلاثاء

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحاً 16.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2287.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.5 مليون سهم محققة ما قيمته 355.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 7408 صفقة لعدد 34 سهماً،









وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.61%، 0.60%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.