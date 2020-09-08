البورصة تخسر 13.8 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات ، بضغوط  مبيعات الأجانب علي سهم التجاري الدولي وبعض الأسهم القيادية والتي تسببت في هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة وصلت الي 1.6% .

 وخسر رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.358 مليار جنيه. 

 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10951 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 2653 نقطة.

وإتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب على الأسهم نحو البيع  بصافي  39.8 جنيه، وبنسبة إستحواذ7.1% فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء  بصافي  12.4 مليون جنيه، و27.3 مليون جنيه وينسب إستحواذ 89.9% و2.8% على التوالي.

 

وإستحوذت المؤسسات علي نسبة59.1 % ، فيما إستحوذ الأفراد علي نسبة 40.8%


و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.2 مليار جنيه، من خلال 413.1 مليون سهم، عبر45.2ألف صفقة، حيث تم التداول علي 183شركة ارتفع منها 14 شركة وإنخفض 152 شركة وإستقر نحو 14 شركة.

 

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