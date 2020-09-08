البورصة تخسر 13.8 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات ، بضغوط مبيعات الأجانب علي سهم التجاري الدولي وبعض الأسهم القيادية والتي تسببت في هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة وصلت الي 1.6% .





وخسر رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.358 مليار جنيه.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10951 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 2653 نقطة.



