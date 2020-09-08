رئيس جامعة كفرالشيخ يناقش إجراءات بدء العام الدراسي الجديد

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شدد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على تطبيق الاجراءات الإحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية فى الكليات العملية والاجراءات الخاصة بممارسة الأنشطه وتطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام.



وكذلك الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة والتشجيع على التدريس عن بعد، كما شملت الاجراءات تحديد نسبة الطلاب بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة وبالنسبة لتعليم الطلاب الكليات العملية يكون ضمن مجموعات "ثابتة"، كما تضمنت الاجراءات تحديد مسؤول بكل كلية من الادراة الطبية يتولى التعامل مع حالات الطوارئ ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.



ووجه د. دسوقي السادة عمداء الكليات التي تحتاج إلى المدرجات المركزية بالجامعة بتقديم الجداول الدراسية على أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً لزياده كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الإستفادة منها، كما تم عرض ومناقشة آليات الخطة الإستراتيجية للتعليم الهجين بالجامعة استعدادا للعام الدراسي الجديد ۲۰۲۱-۲۰۲۰م، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الفصل الدراسي الصيفي ۲۰۲۰م.





كما وجه بتعاون القيادات الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة المختلفة مع وحدات تكنولوجيا ونظم المعلومات بكلياتهم وذلك لتقديم المعلومات المطلوبة الى اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وذلك لوضع خريطة الطريق لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية "Smart" University" وذلك بناء على الزيارة التي تمت خلال الفترة من ۲۰۲۰۹۱ الی ۲۰۲۰۹۳.



وشدد رئيس الجامعة بسرعه تجهيز البيانات المطلوبة لاستخراج الشهادات الثبوتية للعام الدراسي ۲۰۲۰۲۰۱۹ م لدى مسئولى شئون التعليم والطلاب ومسئولي وحدات تكنولوجيا المعلومات بكليات الجامعة وسرعة الانتهاء من ظهور النتائج لسنوات النقل بكليات الجامعة حتى يتسنى التحويل من وإلى الكليات.



جاء ذلك خلال إجتماع عقده مجلس عمداء الجامعة برئاسة الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات.



وفي سياق أخر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79008 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها، و5541 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





