محافظ بني سويف: انتظام التصويت في إعادة على المقعد الفردي للشيوخ

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، انتظام عملية التصويت في الجولة الثانية للإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت "صباح اليوم" في مختلف اللجان الفرعية بالمحافظة، حيث تجرى الإنتخابات في 481 مركزًا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية لإستقبال "مليون و875 ألف مواطن" من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين، وذلك بعد أن فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا.



جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة، وذلك في حضور اللواء أركان حرب سامي محمد سعد، قائد قوات تأمين بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة.



واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أوتوفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.



وكان المحافظ قد اسقبل صباح اليوم أعضاء غرفة العمليات المركزية، قبل انعقادها، حيث تمت مناقشة عدد من التفاصيل وآليات عمل الغرف الرئيسية والفرعية الخاصة بمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي التي تجرى على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 8 و9 سبتمبر الجاري.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت نتيجة الجولة الأولى للانتخابات مجلس الشيوخ بمقاعد الفردى، والتي أسفرت عن مقعدين "فردي" فاز بهما: أحمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل، مرشحا حزب مستقبل وطن، كما فاز بالمقاعد الثلاث المخصصة للمحافظة بقائمة الصعيد، كل من: احمد أبوهشمية، رجل الأعمال المعروف، ونادر يوسف نسيم، رئيس مجلس إدارة معهد العلوم الإدارية، ود.حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف.

