اجتماع بين عبد الحفيظ وكهربا على هامش المران الجماعي للأهلي اليوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
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عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء وذلك في حضور سامي قمصان المدرب المساعد.


وحرص عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية التركيز  في المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد في التدريبات وعدم خلق المشاكل في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.



وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية ما بدر منه في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.


ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.

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