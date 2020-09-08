خضوع منتخب بلجيكا بالكامل لاختبارا فيروس كورونا

جاءت إصابة مدافع المنتخب البلجيكي، براندون ميخيلي لتجبر الجميع في الشياطين الحمر على الخضوع لاختبارات فيروس كورونا.





بحسب ما كشف متحدث باسم الاتحاد، فإن هذا الفحص العام، وهو الثالث منذ الأول من سبتمبر، لن يحل دون إقامة مباراة بلجيكا ضد إيسلندا في بروكسل ضمن دوري الأمم الأوروبية.





وقال الاتحاد البلجيكي في بيان: "بعد الاختبار الإيجابي بـ"كوفيد-19" للاعب نادي بروج براندون ميخيلي، سيخضع جميع "الشياطين الحمر"، والطواقم لاختبار جديد اليوم، بهذه الطريقة سيتم احترام بروتوكولات الاتحاد الأوروبي، والاتحاد البلجيكي لكرة القدم".





وجاءت نتيجة فحص ابن الـ27 عاماً إيجابية غداة المباراة التي فازت بها بلجيكا على الدنمارك 2-0، في مستهل مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.