كهربا ينتظم في تدريبات الأهلي بستاد مختار التتش

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


وأعلن كهربا جاهزيته لمواجهة الأهلي المقبلة أمام الإسماعيلي، بعدما شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.


وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية ما بدر منه في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.


ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.

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